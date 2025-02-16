При исполнении воинского долга погиб ярославский спортсмен

Мастер спорта РФ по тяжелой атлетике Владимир Хамыш из Ярославля погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в Федерации тяжелой атлетики Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация тяжелой атлетики Ярославской области Фото: Федерация тяжелой атлетики Ярославской области

Похоронят спортсмена 17 февраля на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

Владимир Хамыш в 2021 году вошел в число победителей Кубка Ярославской области по тяжелой атлетике, неоднократно принимал участие в Кубке России.

Алла Чижова