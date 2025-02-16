В Ярославле выставили на продажу ТРЦ «Яркий»

В Ярославле продается торгово-развлекательный центр «Яркий», расположенный в Заволжском районе города. Объявление о продаже размещено на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Как сообщает продавец, «объeкт пpедcтавляет сoбoй гoтовый аpендный бизнec с подтвеpжденнoй окупaeмoстью в шесть лет». В числе преимуществ называются пешеходная и транспортная доступность, разнообразие магазинов и современная инфраструктура. У ТРЦ есть постоянные арендаторы.

Общая площадь здания составляет почти 24 тыс. кв.м. Парковка есть на улице и вмещает 450 машин. Стоимость объекта определена в 600 млн руб. Согласно данным в kartoteka.ru, директором и учредителем ООО «Яркий» является Гуцалюк Андрей Олегович.

Алла Чижова