В Марий Эл женщина и ребенок пострадали в аварии

На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск в Марий Эл в ДТП пострадали женщина и 7-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с другой машиной, за рулем которой была женщина. Она и ребенок, находившийся в салоне авто в момент ДТП, доставлены в больницу.

Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Чувашии прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с автомобилем, где находились дети.

Дарья Сайфиева