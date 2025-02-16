Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл женщина и ребенок пострадали в аварии

На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск в Марий Эл в ДТП пострадали женщина и 7-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с другой машиной, за рулем которой была женщина. Она и ребенок, находившийся в салоне авто в момент ДТП, доставлены в больницу.

Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Чувашии прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с автомобилем, где находились дети.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...