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В Чувашии проводят проверку по факту ДТП с автомобилем, где находились дети

Прокуратура Ибресинского района контролирует проверку по факту ДТП с двумя автомобилями, в одном из которых ехали дети. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

По версии следствия, на автодороге Канаш — Ибреси, недалеко от села Новое Чурашево, автомобиль, в салоне которого находились дети, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробные обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во время ДТП в Тукаевском районе Татарстана погиб пешеход.

Дарья Сайфиева

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