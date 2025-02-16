«Локомотив» проиграл «Салавату» в овертайме

«Локомотив» проиграл уфимскому ХК «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 2:3. Матч проходил в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт на первой минуте хозяевами льда — забил Михаил Науменков. Гости смогли сравнять счет тоже в первую минуту, но уже второго периода: отличился Никита Черепанов. Ближе к середине второй двадцатиминутки шайбу в ворота соперника забросил капитан «Локомотива» Александр Елесин. Но «Салават Юлаев» смог сравнять счет, причем в этом же периоде: шайба записана на Александра Комарова. Победный гол и уже в овертайме забил нападающий «Салавата» Скотт Уилсон.

20 февраля «Локомотив» сыграет в Ярославле с ХК «Куньлунь Ред Стар». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 41 матче и проиграли в 16. На счету команды 85 очков. Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Алла Чижова