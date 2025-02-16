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Челнинку обвиняют в применении насилия в отношении полицейского

Жительница Набережных Челнов обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, 16 октября 2024 года нетрезвую женщину за рулем автомобиля остановила полиция и доставила в отдел. Во время общения с полицейскими она ударила одну из сотрудниц ногой в живот. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 15 человек обвиняют в хищении 9,8 млн руб. материнского капитала.

Дарья Сайфиева

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