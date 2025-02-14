В Татарстане 15 человек обвиняют в хищении 9,8 млн рублей материнского капитала

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по чч. 2–4 ст. 159.2 УК РФ против 15 человек, которые фиктивным образом получили 9,8 млн руб. через материнский капитал и пособия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по июль 2023 года обвиняемые предоставляли ложные документы о рождении детей вне медицинских учреждений для получения материнского капитала и пособий. При этом фактически дети у них не рождались.

В результате их действий были похищены средства, выделенные в рамках национального проекта «Демография».

Во время расследования был наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью свыше 648 тыс. руб.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов