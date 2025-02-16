В Геленджике после ДТП 10-летний ребенок впал в кому

Ночью в Геленджике случилось ДТП, после которого 10-летний ребенок впал в кому. Также у него диагностирован ушиб головного мозга средней степени тяжести и открытый перелом основания черепа справа, сообщает Госавтоинспекция города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Геленджика Фото: Госавтоинспекция Геленджика

Авария произошла в 03:27 по мск на трассе М-4 «Дон». Водитель Kia Spectra ехал со стороны Джубги в сторону Геленджика. На правом закруглении дороги на уклоне из-за дождя и скользкого дорожного покрытия он съехал с дороги влево, нарушив требования дорожной разметки. После этого автомобиль столкнулся с металлическим ограждением.

В результате ДТП пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения. Ребенка госпитализировали в больницу Геленджика. По предварительным данным, он находился на заднем пассажирском сиденье посередине и не был пристегнут ремнем безопасности.

Татьяна Ручкина