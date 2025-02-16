В нацпарке Сочи назвали размер штрафов за срывание первоцветов

В лесах Сочи уже расцветают подснежники, цикламены, морозник и другие краснокнижные виды. В связи с этим сотрудники Сочинского национального парка усилили патрулирование территории. Как сообщает пресс-служба мэрии, с посетителями природных туристических объектов проводят просветительскую работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил, что сотрудники департамента и администраций районов ежедневно проводят мониторинговые мероприятия по пресечению фактов незаконной торговли краснокнижными первоцветами. Господин Сомко напомнил, что за добычу, хранение, перевозку, покупку и продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений на территории Сочинского нацпарка предусмотрен штраф: для обычных туристов — 3–5 тыс. руб. с конфискацией растений, для должностных лиц — от 15 тыс. руб. Нарушитель также должен будет возместить нанесенный природе ущерб — за каждый цветок, сорванный на территории Сочинского нацпарка, придется заплатить 4,5 тыс. руб.

«Природные богатства Сочи — это то, ради чего к нам едет большинство туристов. За год Сочинский национальный парк посещают более 5 миллионов человек. При прогулках по туристическим маршрутам необходимо бережно относиться к растениям и не уносить их с собой в качестве сувенира»,— отметил Сергей Сомко.

Татьяна Ручкина