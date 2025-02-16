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Станцию обеззараживания техники от радиации создадут в Новороссийске

Исполняющая обязанности главы Новороссийска Эльвира Кальченко подписала постановление о создании станции обеззараживания техники на базе МУП «Муниципальный пассажирский транспорт», пишет «Ъ-Новороссийск». Объект предназначен для обеспечения радиационной и химической защиты при чрезвычайных ситуациях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Станция будет разделена на чистую и грязную зоны. На ее территории разместят контрольно-распределительный пост для выявления радиоактивного и химического заражения, площадки для ожидания загрязненного транспорта, проведения специальной обработки и размещения очищенных машин. Территория для зараженной техники получит специальное покрытие с уклоном для отвода загрязненных вод. На объекте также оборудуют склад для хранения дегазирующих и дезинфицирующих веществ.

Проект реализуется в соответствии с федеральными законами о гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-мэра Александра Яменскова.

Лия Пацан

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