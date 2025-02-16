Власти Новороссийска создают станцию обеззараживания техники на случай ЧС

На базе МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» создадут станцию обеззараживания техники, которая в случае ЧС будет обеспечивать радиационную и химическую защиту. Соответствующее постановление подписала и. о. главы города Эльвира Кальченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

В документе отмечено, что станция создается в соответствие с федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и других нормативных актов.

Станция обеззараживания техники является объектом гражданской обороны. Она разделяется на зоны: грязная и чистая. Также на станции оборудуют контрольно-распределительный пост, который служит для контроля радиоактивного загрязнения и обнаружения химического заражения техники. Рядом будут расположены площадка ожидания зараженного транспорта, площадка специальной обработки и площадка обработанных машин. Территория для зараженного транспорта должна иметь «совершенное покрытие поверхности с уклон для сбора смывных вод в водосток или канализацию». Так же на станции будет расположен склад дегазирующих и дезинфицирующих веществ.

Контроль за выполнением постановления возложен на вице-мэра Александра Яменскова.

Наталья Решетняк