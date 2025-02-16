Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Новороссийска создают станцию обеззараживания техники на случай ЧС

На базе МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» создадут станцию обеззараживания техники, которая в случае ЧС будет обеспечивать радиационную и химическую защиту. Соответствующее постановление подписала и. о. главы города Эльвира Кальченко.

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

В документе отмечено, что станция создается в соответствие с федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и других нормативных актов.

Станция обеззараживания техники является объектом гражданской обороны. Она разделяется на зоны: грязная и чистая. Также на станции оборудуют контрольно-распределительный пост, который служит для контроля радиоактивного загрязнения и обнаружения химического заражения техники. Рядом будут расположены площадка ожидания зараженного транспорта, площадка специальной обработки и площадка обработанных машин. Территория для зараженного транспорта должна иметь «совершенное покрытие поверхности с уклон для сбора смывных вод в водосток или канализацию». Так же на станции будет расположен склад дегазирующих и дезинфицирующих веществ.

Контроль за выполнением постановления возложен на вице-мэра Александра Яменскова.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...