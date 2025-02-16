Вандалы испортили новый трамвайный вагон в Ярославле
Сегодня ночью в трамвайном депо Ярославля трое подростков повредили граффити новый трамвайный вагон, сообщил губернатор Михаил Евраев. Охрана застала их на месте преступления, но вандалы успели скрыться.
Граффити на новом трамвае в Ярославле
Фото: Telegram-канал Михаила Евраева
Господин Евраев заверил, что поврежденный вагон будет восстановлен и скоро выйдет на линию. По его словам, подано заявление в полицию, вместе с видеозаписью с камер наблюдения. Губернатор пообещал, что виновные будут наказаны. «Поблажек не будет»,— заявил Михаил Евраев.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 февраля в Ярославле началось движение новых трамваев в Дзержинском районе. Модернизация трамвайного движения проходит по концессионному соглашению. 27 новых трамваев производства Усть-Катавского завода уже прибыли в город.
Ранее начальник Ярославского УМВД Алексей Школкин заявлял, что в Ярославле проблема нелегальных граффити стоит особенно остро, в то время как во многих других регионах ее нет.