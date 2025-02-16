Вандалы испортили новый трамвайный вагон в Ярославле

Сегодня ночью в трамвайном депо Ярославля трое подростков повредили граффити новый трамвайный вагон, сообщил губернатор Михаил Евраев. Охрана застала их на месте преступления, но вандалы успели скрыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити на новом трамвае в Ярославле

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Граффити на новом трамвае в Ярославле

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Господин Евраев заверил, что поврежденный вагон будет восстановлен и скоро выйдет на линию. По его словам, подано заявление в полицию, вместе с видеозаписью с камер наблюдения. Губернатор пообещал, что виновные будут наказаны. «Поблажек не будет»,— заявил Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 февраля в Ярославле началось движение новых трамваев в Дзержинском районе. Модернизация трамвайного движения проходит по концессионному соглашению. 27 новых трамваев производства Усть-Катавского завода уже прибыли в город.

Ранее начальник Ярославского УМВД Алексей Школкин заявлял, что в Ярославле проблема нелегальных граффити стоит особенно остро, в то время как во многих других регионах ее нет.

Антон Голицын