Глава ярославского УМВД рассказал о проблеме незаконных граффити

В 2024 году в Ярославской области было возбуждено 48 уголовных дел по фактам вандализма, полиция задержала 22 человек, в том числе, 7 несовершеннолетних. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник ярославского УМВД Алексей Школкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад клуба на Первомайском бульваре

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фасад клуба на Первомайском бульваре

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Господин Школкин подчеркнул, что проблема в регионе стоит остро, в то время как в некоторых регионах страны ее вообще нет.

«Ярославская область либо полна творческими личностями, либо кому-то в детстве не давали раскраски. Мы часто замечаем, что только отремонтированные здания становятся жертвами граффитчиков»,— добавил Алексей Школкин.

Напомним, что в 2024 году незаконные граффити появлялись на Речном вокзале, на надземном переходе, в автобусах и на зданиях в центре города.

Алла Чижова