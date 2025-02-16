Новые фракции нефтепродуктов выбросило штормом на пляжи Анапы

На побережье Анапы выбросило новые небольшие фракции мазута после шторма. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, новые выбросы нашли на 11 участках пляжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Фракции мазута замечены на участках между урезом воды и защитным валом. Там сосредоточены основные усилия по уборке берега.

«Также проверили состояние защитных сооружений — во всех случаях они выдержали натиск стихии»,— сообщили в кубанском оперштабе.

Татьяна Ручкина