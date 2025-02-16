После ДТП с тремя погибшими в Динском районе возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Динском районе, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 15 февраля около 10:00 в Динском районе на автодороге «Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края». Водитель тягача Scania с полуприцепом выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Он столкнулся со встречным Volkswagen Passat, после чего большегруз опрокинулся.

Водитель легкового авто и два его пассажира скончались на месте происшествия. Их личности устанавливали полицейские.

Татьяна Ручкина