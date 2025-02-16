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В Новороссийске суд обязал «ЭкоЮг» соблюдать график вывоза мусора

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Новороссийске выиграл судебное дело против ООО «ЭкоЮг». Надзорный орган обратился в Октябрьский районный суд города после жалоб на нерегулярный вывоз мусора и образование стихийных свалок, пишет «Ъ-Новороссийск».

Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань»

Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань»

Представители «ЭкоЮг» объяснили проблемы с вывозом отходов пожарами на мусорном полигоне и наплывом туристов летом. Суд не признал аргументы «ЭкоЮг» о форс-мажорных обстоятельствах из-за отсутствия доказательств.

Судья обязал компанию соблюдать санитарные нормы по вывозу отходов: не более суток при температуре выше +5°C и не более трех суток при температуре ниже +4°C.

Летом 2024 года в Новороссийске возникла критическая ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок домов. В компании «ЭкоЮг» заявили, что причиной мусорного коллапса в Новороссийске являются некорректные данные о реальном количестве проживающих в многоквартирных домах. Власти Новороссийска пригрозили регоператору санкциями.

В августе в Новороссийске фиксировали временные перебои с приемом мусора из-за масштабного пожара на полигоне бытовых отходов. В июне 2024 года на полигоне в Новороссийске произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м. Экологи высказали мнение, что, скорее всего, процесс внутреннего горения свалки уже необратим. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что намерена добиваться закрытия загоревшегося полигона, вместительность которого исчерпала себя.

Наталья Решетняк

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