Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд
Россия всегда активно участвовала в инициативах по реструктуризации долговых обязательств нуждающихся стран, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, с начала 2000-х Россия реструктурировала долги 22 государств на сумму почти $30 млрд.
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Россия всегда участвовала в этом процессе, и за последние 25 лет мы реструктурировали обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд. Примерно еще столько же реструктурировано было в рамках двусторонних наших отношений»,— сказал он на конференции «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» в Саудовской Аравии (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Силуанов также выразил обеспокоенность, что страны, которым ранее реструктурировали госдолги, вновь сталкиваются с финансовыми трудностями. По его мнению, причина этого — отсутствие ответственной бюджетной политики. Ситуацию с долговыми проблемами усугубляют высокая процентная ставка, внешнеторговые ограничения и трудности с поставками продовольствия, энергии и товаров, добавил министр.
По данным на конец 2022 года, задолженность перед российскими кредиторами была у 37 стран. Первое место в списке крупнейших должников занимала Белоруссия ($8,24 млрд), за ней следовала Бангладеш ($5,86 млрд), а замыкала тройку лидеров Индия ($3,75 млрд). В Институте международных финансов сообщали, что мировой госдолг в 2024 году вырос до $325 трлн с допандемийных $260 трлн.
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