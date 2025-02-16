Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Россия всегда активно участвовала в инициативах по реструктуризации долговых обязательств нуждающихся стран, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, с начала 2000-х Россия реструктурировала долги 22 государств на сумму почти $30 млрд.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия всегда участвовала в этом процессе, и за последние 25 лет мы реструктурировали обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд. Примерно еще столько же реструктурировано было в рамках двусторонних наших отношений»,— сказал он на конференции «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» в Саудовской Аравии (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Силуанов также выразил обеспокоенность, что страны, которым ранее реструктурировали госдолги, вновь сталкиваются с финансовыми трудностями. По его мнению, причина этого — отсутствие ответственной бюджетной политики. Ситуацию с долговыми проблемами усугубляют высокая процентная ставка, внешнеторговые ограничения и трудности с поставками продовольствия, энергии и товаров, добавил министр.

По данным на конец 2022 года, задолженность перед российскими кредиторами была у 37 стран. Первое место в списке крупнейших должников занимала Белоруссия ($8,24 млрд), за ней следовала Бангладеш ($5,86 млрд), а замыкала тройку лидеров Индия ($3,75 млрд). В Институте международных финансов сообщали, что мировой госдолг в 2024 году вырос до $325 трлн с допандемийных $260 трлн.

Подробности — в материале «Ъ» «Зомби просят не кормить».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...