Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Кулебаках

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ), по факту отравления пяти человек угарным газом в Кулебаках. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 16 февраля в квартире на улице Мира. По данным следствия, среди отравившихся трое детей. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. Квартира оборудована газовой колонкой.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование взяла на контроль прокуратура Нижегородской области.

Владимир Зубарев