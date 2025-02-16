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Скончался заслуженный артист Краснодарского края Александр Какунько

Вчера, 15 февраля, на 69-м году жизни скончался директор Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» заслуженный артист Краснодарского края Александр Какунько. Как сообщает пресс-служба КМТО «Премьера», прощание пройдет 18 февраля в 9:00 во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175.

Фото: пресс-служба КМТО «Премьера»

Фото: пресс-служба КМТО «Премьера»

Александр Какунько родился в станице Старощербиновской. Танцевать любил со времен школы. Профессии артиста балета обучался в Северском колледже культуры на хореографическом отделении. В армии служил в саперных войсках. После он стал одним из артистов Кубанского казачьего хора.

В «Премьере» Александр Какунько проработал более 25 лет. В 1998 году был одним из создателей Русского вокально-хореографического ансамбль «Родник». Все эти годы был его директором и балетмейстером. В качестве солиста балета коллектива он объездил полмира, был награжден званием «Заслуженный артист Краснодарского края», удостоен медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

Татьяна Ручкина

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