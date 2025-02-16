Росавиция объяснила задержку самолета с россиянами в Польше

Причиной экстренной посадки в польском аэропорту Познани самолета Airbus A321, который следовал в в Калининград, стали неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что лайнер египетской авиакомпании AlMasria застрял в Польше из-за сильного снегопада. По словам одной из пассажирок, российским туристам пришлось провести в ожидании более десяти часов.

«Причина приземления самолета AlMasria Universal Airlines, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх—Калининград, в Польше — неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области»,— говорится в сообщении пресс-службы Росавиации. Согласно погодным сводкам, в Калининграде выпало до 7–10 мм осадков.

По данным Росавиации, в 11:55 мск лайнер вылетел из Познани и взял курс на Калининград. В калининградском аэропорту Храброво борт приземлился в 12:45 мск.