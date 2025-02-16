В Варненском районе в ДТП погибли два человека

Днем 16 февраля в результате автомобильной аварии в Варненском районе погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 44-летняя водитель Skoda Fabia двигалась по дороге «Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды». При проезде нерегулируемого перекрестка она нарушила требования знака «Уступи дорогу» и столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением 48-летнего водителя, ехавшего по главной дороге. В результате ДТП водитель Skoda и ее 82-летняя пассажирка погибли, пятилетняя девочка доставлена в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска