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Коммерсантъ FM
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Бывший премьер-министр Маврикия арестован по обвинению в отмывании денег

Правинд Кумар Джагнот, занимавший пост премьер-министра Маврикия до ноября 2024 года, арестован и находится в заключении. Об этом сообщают международные СМИ, включая Reuters, со ссылкой на Комиссию по расследованию финансовых преступлений страны. Господина Джагнота, по словам его адвокатов, обвиняют в отмывании денег. Как следует из сообщения на сайте комиссии, сегодня состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о залоге.

Правинд Кумар Джагнот

Правинд Кумар Джагнот

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Правинд Кумар Джагнот

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ни сторона обвинения, ни адвокаты господина Джагнота не раскрывают подробностей обвинений против него. Сообщается, что он был арестован утром в воскресенье после обысков в «нескольких разных локациях», включая дом самого экс-премьера. В ходе обысков полиция нашла и изъяла примерно 114 млн маврикийских рупий ($2,4 млн).

Господин Джагнот, лидер партии «Боевое социалистическое движение», занимал важные посты в правительстве с 2003 года, а в 2017 году сменил своего отца на посту премьер-министра страны. В отставку он ушел в ноябре прошлого года после поражения его партии на парламентских выборах. Вскоре после этого новый глава правительства Навин Рангулам объявил об аудите государственных финансов. Расположенный в Индийском океане Маврикий является важным центром офшорного банкинга.

Господин Джагнот уже второй представитель прежнего правительства, арестованный после начала аудита. В январе был арестован и потом освобожден под залог бывший глава маврикийского центробанка.

Виктор Буй

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