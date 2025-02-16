Новороссийский «Черноморец» приобрел полузащитника махачкалинского «Динамо»

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» купил полузащитника махачкалинского «Динамо» Залимхана Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Залимхану Юсупову 27 лет. Он играет за «Динамо» с 2020 года. За это время он участвовал в 115 матчах, забил 11 голов.

В этом сезоне полузащитник участвовал в 12 играх чемпионата и в шести матчах Кубка России. Однако голов он в них не забил.

Татьяна Ручкина