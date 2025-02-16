«У нас бились не все»

Хоккеисты СКА в очередном матче чемпионата КХЛ потерпели поражение в Нижнекамске, где встречались с «Нефтехимиком». Все шайбы были заброшены в первых двух периодах, причем три игрока оформили по дублю. Для Матвея Короткого, форварда армейцев, голы стали первыми в КХЛ. Однако его порыв не поддержали партнеры. Хозяева выиграли 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Нефтехимик» и СКА

Момент матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Нефтехимик» и СКА



Армейцы приехали в Нижнекамск после успешной игры в Астане, где они сломили сопротивление «Барыса» (5:2), пусть даже тот играл молодежным составом и занимал последнее место в Восточной конференции КХЛ. В той игре петербуржцы «пробили» отметку в 200 шайб, забросив 201-ю и 202-ю. «Нефтехимик» в этом сезоне тоже никак не может попасть в зону плей-офф, занимая девятое место на «Востоке». Но матчи со СКА для этой команды — всегда принципиальные. Недаром армейцы не могут обыграть «химиков» на их площадке с 2022 года. В этом сезоне это был второй матч соперников — первый, прошедший в Санкт-Петербурге (еще в Ледовом дворце), выиграли армейцы 3:2, да и то в овертайме.

В субботу хозяева сразу захватили инициативу и подвергли ворота Егора Заврагина, голкипера СКА, граду бросков. Петербуржцев в первом периоде выручило то, что они лучше распоряжались моментами. На седьмой минуте одна из контратак завершилась точным пасом Григория Кузьмина и неотразимым броском Павла Дедунова, одного из самых опытных игроков армейской команды. Забегая вперед, надо сказать, что в этой игре забивали у СКА только представители четвертого звена, где к Дедунову тренеры поставили 21-летнего Кузьмина и 19-летнего Матвея Короткого. В частности, армейцам удалось завершить в свою пользу период благодаря шайбе Короткого, который «расстрелял» дальнюю «девятку» ворот соперника. «Нефтехимик» тоже забил, это сделал ювелирным броском Булат Шафигуллин. Поэтому на табло после первой двадцатиминутки горели 1:2 в пользу гостей.

Второй период получился провальным для СКА. Сначала дважды отличился у хозяев Григорий Селезнев, а затем еще один гол провел в ворота Заврагина тот же Шафигуллин. В итоге эти хоккеисты записали на свой счет по две шайбы. Короткий, недолго думая, решил от них не отставать, еще раз поразив ворота «Нефтехимика» на 34-й минуте. Но это была последняя шайба СКА в этой игре. И вообще последнее взятие ворот. В заключительном отрезке матча гости наседали, но поменять цифры на табло не смогли.

Как объяснил после матча главный тренер армейцев Роман Ротенберг, у СКА в этот день бились не все. Некоторые игроки думали, что «Нефтехимик» можно взять голыми руками. А его игроки действовали смело и самоотверженно. Чем еще может порадовать своих болельщиков команда, которая не блещет результатами? Только победой над фаворитом. У СКА же не проявили себя лидеры — видимо, на них намекал главный тренер. Сергей Толчинский, вернувшийся на лед после травмы, не может забить с середины ноября. Евгений Кузнецов, пропустивший полтора месяца из-за сотрясения, в последних трех играх тоже без очков. И вообще, когда забивает только четвертое звено, выиграть трудно. Но хоть радует прогресс молодых Короткого и Кузьмина — это главный итог дуэли.

Следующий матч СКА проведет против «Северстали» на ее площадке 17 февраля. Армейцы вернулись на шестую строчку Западной конференции, занимая ее чаще всего по ходу сезона. Правда, отставание от московского «Динамо», находящегося на втором месте, совсем небольшое — три очка. Но пока петербуржцам никак не удается выдать победную серию: победы чередуются с поражениями.

Кирилл Легков