ХК «Ижсталь» уступил по буллитам «АКМ» в домашнем матче
Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «АКМ» из Тульской области со счетом 2:4Б в матче домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась 15 февраля в спортивном комплексе «Олимпиец» в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».
«Все шло в одну шайбу. Наверное, ребятам не хватает немного веры в себя. Должна присутствовать спортивная наглость, будем над этим работать»,— сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.
По данным турнирной таблицы ВХЛ, «Ижсталь» находится на 31-й строчке рейтинга регулярного чемпионата. В активе команды — 40 очков. Следующий матч «сталеваров» состоится 15 февраля против хоккейного клуба «Тамбов» в Ижевске. Команда соперника находится на 10-й строчке турнирной таблицы.