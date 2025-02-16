ХК «Ижсталь» уступил по буллитам «АКМ» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «АКМ» из Тульской области со счетом 2:4Б в матче домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась 15 февраля в спортивном комплексе «Олимпиец» в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Все шло в одну шайбу. Наверное, ребятам не хватает немного веры в себя. Должна присутствовать спортивная наглость, будем над этим работать»,— сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

По данным турнирной таблицы ВХЛ, «Ижсталь» находится на 31-й строчке рейтинга регулярного чемпионата. В активе команды — 40 очков. Следующий матч «сталеваров» состоится 15 февраля против хоккейного клуба «Тамбов» в Ижевске. Команда соперника находится на 10-й строчке турнирной таблицы.