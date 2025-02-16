Волейболистки «Уралочки» проиграли «Локомотиву» в матче Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» потерпели поражение от «Локомотива» в матче Суперлиги, который прошел в Калининграде, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Матч завершился со счетом 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 23:25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Уралочка» выиграла первую партию, однако «Локомотив» смог переломить ход игры и одержал победы во второй (18:25) и третьей партиях (19:25). В четвертой партии екатеринбурженки вели с разницей в 3 очка — 20:17, но допустили ряд ошибок и упустили шанс на победу.

Команда «Уралочки-НТМК» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч екатеринбургский клуб проведет 21 февраля в Нижнем Тагиле против саратовского «Протона». Начало встречи запланировано на 18:00.