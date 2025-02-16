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Из-за метели в Оренбургской области введены ограничения движения транспорта

В Оренбургской области в связи с ухудшением погодных условий, сильной метелью, и плохой видимости введены ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, сообщило в воскресенье главное управление регионального МЧС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения введены с 10:40 16 февраля на участке от 262 км (Сорочинск) до 405 км (Холодные ключи) автомобильной дороги М5 «Урал».

Ранее, с 09:30 16 февраля, на участке дороги Р-239 от 447 км (г. Абдулино) до 572 км (Шарлык) уже было введено прекращение движения для всех транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий — сильной метелью и ограниченной видимостью.

ГУ МЧС рекомендует жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Андрей Васильев

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