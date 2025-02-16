ТАСС: Антон Шипулин опроверг сообщение о том, что собирается покинуть Госдуму

Уральский биатлонист, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин опроверг сообщения о своем решении не переизбираться на новый срок в Государственной думе. Об этом он сообщил ТАСС, подчеркнув, что не давал никаких комментариев по этому поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Шипулин (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Шипулин (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что Антон Шипулин не намерен участвовать в выборах 2026 года и планирует перейти в исполнительную власть. Антон Шипулин назвал эту информацию выдумкой. «Меня уже и уволили из Госдумы, и назначили на должность министра спорта, и в законодательное собрание. Я такой информации никому не предоставлял, поэтому это все выдумки»,– прокомментировал он изданию.

Напомним, Антон Шипулин стал депутатом Государственной думы в 2019 году после довыборов, в сентябре 2021 года победил по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.