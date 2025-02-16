В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам
Цены и нормативы для исчисления причиненного вреда лесам в Татарстане повысятся примерно на 25%. Проект приказа опубликован на сайте Минсельхоза республики.
В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сильнее всего подорожает создание лесосеменной плантации. Затраты повысятся на 28% — с 244,6 тыс. до 315,4 тыс. руб.
Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили 116 га земель для восстановления леса.