Цены и нормативы для исчисления причиненного вреда лесам в Татарстане повысятся примерно на 25%. Проект приказа опубликован на сайте Минсельхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сильнее всего подорожает создание лесосеменной плантации. Затраты повысятся на 28% — с 244,6 тыс. до 315,4 тыс. руб.

Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили 116 га земель для восстановления леса.

Дарья Сайфиева