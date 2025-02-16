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В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам

Цены и нормативы для исчисления причиненного вреда лесам в Татарстане повысятся примерно на 25%. Проект приказа опубликован на сайте Минсельхоза республики.

В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам

В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане на 25% повысят цены и нормативы для исчисления ущерба лесам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сильнее всего подорожает создание лесосеменной плантации. Затраты повысятся на 28% — с 244,6 тыс. до 315,4 тыс. руб.

Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили 116 га земель для восстановления леса.

Дарья Сайфиева

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