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В Прикамье прибыла группа беженцев из Сирии

В Пермский край прибыло сто беженцев из Сирии. Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на краевой минтербез,15 февраля их встретили экстренные службы на вокзале Пермь-II. Большую часть группы беженцев составляют женщины и дети.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, граждан Сирии сопроводили в пункт временного размещения в Пермском округе. При этом в регионе организовано межведомственное взаимодействие, в том числе обеспечена охрана общественного правопорядка по месту прибытия, проведена оценка состояния здоровья иностранных граждан, при необходимости прибывшим будет оказана психологическая и медицинская помощь. Кроме этого, их обеспечат предметами первой необходимости и питанием. Планируется, что пермские вузы предоставят переводчиков, знающих язык фарси.

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