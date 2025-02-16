В Прикамье прибыла группа беженцев из Сирии

В Пермский край прибыло сто беженцев из Сирии. Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на краевой минтербез,15 февраля их встретили экстренные службы на вокзале Пермь-II. Большую часть группы беженцев составляют женщины и дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, граждан Сирии сопроводили в пункт временного размещения в Пермском округе. При этом в регионе организовано межведомственное взаимодействие, в том числе обеспечена охрана общественного правопорядка по месту прибытия, проведена оценка состояния здоровья иностранных граждан, при необходимости прибывшим будет оказана психологическая и медицинская помощь. Кроме этого, их обеспечат предметами первой необходимости и питанием. Планируется, что пермские вузы предоставят переводчиков, знающих язык фарси.