В центре Перми у недостроенного детского центра сменился собственник

У незавершенного детского центра на ул. Екатерининской, 176, расположенного возле средней школы №6, сменился владелец. По данным выписки из Росреестра, 5 июля владельцем земельного участка под долгостроем стало некое физическое лицо. Площадь территории под незавершенным зданием составляет 2,2 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, земля предназначена под детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные учреждения. Объявление о продаже строения с участком, опубликованное ранее на сайте «Авито», снято с публикации.

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Ранее участок с недостроем принадлежал компании «Горстрой». Организация хотела завершить здание, реконструировав его в «Центр развития ребенка» для детей дошкольного возраста. Связаться с директором ООО «Горстрой» Сергеем Анашкиным для получения комментария о продаже участка «Ъ-Прикамье» не удалось.

Строительство здания по ул. Екатерининской, 176, началось в 2016 году. Изначально ООО «Горстрой» собиралось возвести там жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Однако школа №6, находящаяся рядом с участком, в суде оспаривала разрешение на строительство дома. После длительных судебных разбирательств документ признали недействительным. В 2018 году мэрия Перми постановила снести самовольную постройку, но суд оставил незавершенный объект. Тогда сообщалось, что владелец намеревается реконструировать его в детский развивающий центр. Весной 2021 года городская администрация выдала разрешение на достройку здания для этих целей. Осенью 2023 года недострой с участком выставили на продажу за 220 млн руб.