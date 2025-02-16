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Коммерсантъ FM
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Избитый в Новосибирске спортивный комментатор проведет в больнице еще неделю

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов в своем Telegram-канале написал, что ему «надо долежать» в новосибирской больнице еще неделю.

Роман Скворцов

Роман Скворцов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Роман Скворцов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В коротком сообщении господин Скворцов поблагодарил за поддержку, которая была ему оказана после вечернего инцидента в центре столицы Сибири. «Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел»,— написал комментатор. Он рассчитывает, что врачи разрешат ему вернуться к работе через месяц после выписки из больницы.

Роман Скворцов приехал в Новосибирск освещать Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025, которое проходило с 1 по 9 февраля на «Сибирь Арене». В ночь на 9 февраля 49-летний комментатор был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и гематому. Как установило следствие, на выходе из бара в центре города у журналиста возникла ссора с посетителями соседнего заведения. Один из них ударил комментатора. Вскоре подозреваемый в избиении Романа Скворцова был задержан и дал признательные показания.

Михаил Кичанов

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