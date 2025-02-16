Премьер Британии посетит саммит лидеров ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Страмер намерен принять участие в экстренном саммите лидеров Евросоюза, пишет The Telegraph. По информации издания, он надеется стать связующим звеном между ЕС и США.

«Для нашей национальной безопасности такой момент выпадает раз в жизни, когда мы сталкиваемся с реальностью сегодняшнего мира и угрозой, исходящей от России»,— сказал Кир Страмер. Он добавил, что Великобритания будет над сохранением единства США и Европы.

15 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал европейских лидеров на экстренное совещание в Париже. Оно пройдет 17 февраля. По словам господина Сикорского, на встрече лидеры государств обсудят «вызовы, связанные с президентом США Дональдом Трампом».