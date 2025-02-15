В Таганроге лед повредил инфраструктуру центрального пляжа

Центральный пляж Таганрога оказался под ударом стихии, написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Она пояснила, что из-за географического расположения таганрогский пляж часто сталкивается с природными катаклизмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В этот раз причиной разрушения пляжной инфраструктуры стал ледяной шторм. Лед, который из-за нагонных явлений выходит на берег, повредил лавочки, урны и душевую кабину», – уточнила Светлана Камбулова. Она добавила, что специалисты прогнозируют продолжение неблагоприятной погоды.

Восстановление пляжной инфраструктуры власти Таганрога планируют провести сразу при наступлении благоприятных погодных условий.

«Тем временем, учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендую воздержаться от выхода на лёд Таганрогского залива. Важно помнить о безопасности и беречь себя и своих близких», – резюмировала глава города.

Владимир Андреев