Специалисты из Москвы помогут разработать проект модернизации ростовского трамвая

Команда мэра столицы России Сергея Собянина будет участвовать в разработке проекта модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону, заявил глава Дона Юрий Слюсарь на встрече с представителями СМИ региона. Врио губернатора Ростовской области сообщил, что московские специалисты тщательно изучили ситуацию и уже подготовили отчет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По мнению Юрия Слюсаря, успешный проект модернизации трамвайной сети реализован во втором крупном городе регион – Таганроге. Однако, уверен глава региона, есть принципиальная разница между таганрогским и ростовским трамваями. «В Таганроге это отдельное полотно, не влияющее на основную дорожную сеть, между которым есть тротуар, остановки. В Ростове это все на основе существующей дорожной сети. И эта разница переворачивает успешность в одном случае, на очень большие риски – в другом», - пояснил Юрий Слюсарь.

По его словам, сейчас есть определенное видение со стороны экспертов. Надо собрать эти данные и посмотреть, как осуществить, учитывая, что в городе есть реализованная часть в микрорайоне Левенцовский, есть старая трамвайная сеть. «Необходима пауза, чтобы все это собрать. И, конечно, мы должны все это вынести на публичное обсуждение». – резюмировал врио губернатора Дона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2023 году администрация донской столицы и компания «Синара – Городские транспортные решения» заключили концессионное соглашение «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в границах муниципального образования». Документ предусматривает строительство и модернизацию более 119 км трамвайных путей, строительство двух депо, строительство и реконструкцию 21 тяговой подстанции, закупку 76 трехсекционных трамваев, а также модернизацию имеющегося подвижного состава. Срок реализации проекта – 2023-2028 годы. Общая сумма вложений – свыше 61 млрд руб.

По оценкам администрации Ростова-на-Дону, в 2032 году, благодаря реализации проекта, среднесуточное число пассажиров трамваев составит 230 тыс. человек. Для сравнения, в прошлом году ростовские трамваи в среднем за сутки перевозили 10 тыс. горожан.

Владимир Андреев