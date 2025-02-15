В Татарстане планируют выделить 3,4 млрд руб. на ремонт объектов здравоохранения. На эти средства планируется провести ремонт в 226 объектах. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В этот список входят 151 учреждение здравоохранения по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь», 19 стационаров по республиканской программе, а также 56 пунктов выдачи детского молочного питания в рамках новой республиканской программы.

Подписание контрактов по данным объектам намечено на март.

Ранее сообщалось, что в Татарстане приобретут 114 единиц медоборудования для медицинских учреждений первичного звена по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь».

Артём Дергунов