Жителя Самарской области приговорили к штрафу за хранение грибов

Вступил в силу приговор жителю Волжского района Самарской области, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ, от штрафа до трех лет лишения свободы). Об этом в субботу сообщило ГК МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Как сообщает ГУ МВД, в сентябре прошлого года в поселке городского типа Стройкерамика полицейские остановили его автомобиль из-за подозрительного стиля вождения и в ходе досмотра нашли пакет с частями растений, которые оказались грибами, содержащими наркотические вещества.

Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении галлюциногенных грибов, содержащих псилоцин. Общая масса галлюциогенных грибов составила 10,38 грамма. 36-летний обвиняемый заявлял следствию и суду, что приобрел грибы «для личного употребления». Суд назначил штраф в размере 15 тыс. руб.

В ГУ МВД отмечают, что «расследование в отношении лица, продавшего запрещенные вещества, продолжается».

Как поясняет адвокат Константин Кудряшов (Москва), приобретение и хранение галлюциогенных грибов является уголовным преступлением, Масса таких грибов от 10 граммов до 100 граммов уже считается значительным размером (до 3 лет лишения свободы), от 100 граммов до 10 килограммов — крупным размером (до 10 лет лишением свободы), свыше 10 килограммов — особо крупный размер (до 15 лет лишения свободы).

Андрей Васильев