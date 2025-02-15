В Соликамске благоустройство набережной оценили в 210,6 млн рублей

В Прикамье ищут подрядчика для благоустройства набережной реки Боровой в Соликамске. Как свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составит 210,6 млн руб. Первым на это обратило внимание издание Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети архитектурного бюро Isaev architects

фото: соцсети архитектурного бюро Isaev architects



Работы по проекту благоустройства набережной «Слобода солеваров» предполагается начать 1 апреля 2025 года и завершить до конца года. Согласно контракту, победитель аукциона будет обязан обустроить на территории тротуары, мягкие гравийные покрытия, малые архитектурные формы, включая арт-объекты «Соленос», «Солевары» и «Соль», а также организовать подсветку ключевых объектов. Срок окончания приема заявок - 6 марта.

Общая площадь территории для благоустройства составляет 2,4 га. На набережной также должны появиться смотровая площадка, велодорожки и зона отдыха. Проект был разработан архитектурным бюро Isaev architects из Екатеринбурга.