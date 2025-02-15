В Соликамске благоустройство набережной оценили в 210,6 млн рублей
В Прикамье ищут подрядчика для благоустройства набережной реки Боровой в Соликамске. Как свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составит 210,6 млн руб. Первым на это обратило внимание издание Business Class.
фото: соцсети архитектурного бюро Isaev architects
Работы по проекту благоустройства набережной «Слобода солеваров» предполагается начать 1 апреля 2025 года и завершить до конца года. Согласно контракту, победитель аукциона будет обязан обустроить на территории тротуары, мягкие гравийные покрытия, малые архитектурные формы, включая арт-объекты «Соленос», «Солевары» и «Соль», а также организовать подсветку ключевых объектов. Срок окончания приема заявок - 6 марта.
Общая площадь территории для благоустройства составляет 2,4 га. На набережной также должны появиться смотровая площадка, велодорожки и зона отдыха. Проект был разработан архитектурным бюро Isaev architects из Екатеринбурга.