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Курянин получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ

Накануне ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом в Беловском районе Курской области. В результате хозяин получил осколочные ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшего доставили в областную больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Взрыв также разрушил хозпостройки частного домовладения.

Вчера украинский дрон атаковал съемочную группу «Первого канала» в Суджанском районе Курской области. В результате оператор Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

Алина Морозова

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