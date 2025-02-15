Курянин получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ

Накануне ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом в Беловском районе Курской области. В результате хозяин получил осколочные ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшего доставили в областную больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Взрыв также разрушил хозпостройки частного домовладения.

Вчера украинский дрон атаковал съемочную группу «Первого канала» в Суджанском районе Курской области. В результате оператор Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

Алина Морозова