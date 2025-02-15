Нелегальный ломбард в Сочи оштрафовали на 500 тысяч рублей

В Сочи ломбард, работавший без лицензии, оштрафован на 500 тыс. рублей по требованию прокуратуры Адлерского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что после исключения из государственного реестра ломбардов и утраты права на ведение соответствующей деятельности юридическое лицо продолжило выдавать залоговые билеты и предоставлять займы. С 27 августа по 6 ноября 2024 года было оформлено 79 залоговых билетов на сумму более 3 млн руб.

Прокуратура усмотрела в этом нарушение законодательства о потребительском кредите и возбудила дело по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ. Суд признал ломбард виновным и назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков