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АО «БЭСК» – трехкратный чемпион Зимней спартакиады АФК «Система»

Башкирские сетевики в третий раз подтвердили титул сильнейшей команды в зимних видах спорта на VII Зимней спартакиаде корпорации.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Традиционно наибольший урожай медалей собрали лыжники. Вторые места достались также в спуске с горы и детском конкурсе. Удачно выступили хоккеисты, завоевав бронзовые медали. Ловкость и меткость башкирской команды позволили ей занять третье место и в новом виде спорта - юкигассен (командная игра в снежки).

В итоге сборная АО «БЭСК» набрала наибольшее количество очков и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Комментируя событие, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов поблагодарил спортсменов и призвал весь коллектив к здоровому образу жизни, сказав, что руководство компании и впредь будет создавать условия для занятий спортом.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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