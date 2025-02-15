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Заварухин об игре «Автомобилиста» с «Амуром»: «В 90-е годы только видел такое»

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме победил ХК «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Игра прошла 15 февраля в Хабаровске.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Первый гол забил Стефан Да Коста на четвертой минуте, но через три минуты Алекс Бродхерст («Амур») сравнял счет. На 32-й минуте Анатолий Голышев не смог реализовать буллит для «Автомобилиста», однако Кирилл Воробьев («Автомобилист») вывел команду вперед на 37-й минуте. На последней минуте матча Илья Талалуев сравнял счет, и игра перешла в овертайм.

Победную шайбу забил Брукс Мэйсек из «Автомобилиста». Команда из Екатеринбурга сейчас занимает третье место в Восточной конференции с 73 очками после 54 матчей. В этом сезоне «Автомобилист» и «Амур» провели между собой три матча.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин, подводя итоги матча, заявил, что это была непростая игра. «Можно разделить его на части: где-то мы контролировали шайбу, а дальше наши удаления, наверное, поломали игру. Здорово, что в дальнейшем забили хороший гол. Поздравляю Кирилла Воробьева — он забил гол, и ребята здорово действовали. Сегодня довольно много было меньшинства, у нас там одни ребята падали, ложились, но пропустили неприятный гол в концовке. Однако команда все равно была "жива" и правильно отреагировала на этот гол. Победили заслуженно. Давно не видел подобного. В 90-е годы, наверное, только видел такое. Это спорт, это хоккей. Здесь ничего не сделаешь. Неприятно, но победа придает нам сил. Хотел бы сказать больше, но не хочу говорить. Лучше эти финансы перенаправить в детский дом»,– прокомментировал господин Заварухин.

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