Челябинская УК выплатит 2,4 млн рублей за гибель мальчика от удара током

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила без изменений размер компенсации морального вреда родителям, чей ребенок погиб от удара током. Управляющая компания «Агентство Вертикаль» выплатит им 2,4 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2021 года ребенок во дворе дома N32 по улице Марченко в Челябинске коснулся оголенных проводов кабеля, находящихся в открытом доступе под напряжением. Мальчик получил смертельный удар электрическим током. Тракторозаводский районный суд приговорил энергетика УК к ограничению свободы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а компанию обязал выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн руб., отцу – 1,1 млн руб. Ответчик подал апелляционную жалобу, не согласившись с размером компенсации, однако вторая инстанция оставила ее без удовлетворения.

Виталина Ярховска