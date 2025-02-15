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В Челнах жителя обвиняют в незаконном применении документов при регистрации юрлица

В Набережных Челнах местный житель обвиняется в незаконном использовании документов для создания юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, осенью 2023 года обвиняемый заключил соглашение с неизвестным лицом (по которому возбуждено отдельное уголовное производство) о том, что он станет формальным руководителем компании за денежное вознаграждение. Для этого он передал свой паспорт, который был использован для оформления документов на создание ООО и внесения соответствующей информации в Единый государственный реестр юридических лиц.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов

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