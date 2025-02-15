Перенесен срок начала работы платной парковки на «Ярославле-Главном»

В Ярославле платная парковка на Привокзальной площади не начнет работать с 17 февраля. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

С 17 января парковочное пространство у жд-вокзала работает в тестовом режиме, то есть без оплаты. В мэрии анонсировали, что с 17 февраля плату начнут брать, однако теперь дата начала взимания платы перенесена на неопределенный срок.

После 17 февраля парковка продолжит работать в тестовом режиме «в связи с настройкой систем и окончанием всех работ». Дату начала работы в департаменте пообещали назвать позже.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на парковке смогут разместиться 139 автомобилей. Первые полчаса будут бесплатные, первый час — 30 руб. Ночью парковка будет бесплатной.

Алла Чижова