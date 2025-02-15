На Дальнем Востоке снизились отпускные цены на красную икру

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) не ожидает дефицита красной икры к Масленице и 8 марта. По ее данным, рыбаки уже снижают стоимость икры перед предстоящими праздниками, в частности, она подешевела на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В ВАРПЭ сообщили, что в закупке у рыбаков соленая икры горбуши на Дальнем Востоке стоит от 4500 руб. за кг (в 1,5 раза меньше, чем в декабре), на икру кеты — от 5500 руб. за кг (на 15% ниже). В Москве оптовая цена икры горбуши уменьшилась менее чем на 1%, до 8100 руб. за кг, икра кеты — на 7%, в среднем до 8000 руб. за кг.

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке... Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет»,— заверил президент ВАРПЭ Герман Зверев (цитата по ТАСС).

Как выяснил «Ъ», на этой неделе ВАРПЭ обратилась в Ассоциацию компаний розничной торговли с просьбой обратить внимание ритейлеров на риски попадания на прилавки икры незаконно добытой астраханской щуки. Сети, по данным ассоциации, получают предложения о поставках продукции улова 2025 года, хотя промысел начинается лишь с 15 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Щуку ловят в торговых сетях».