Четыре человека попали в больницу после ДТП в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе
В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, 10 вечером 14 февраля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2110 и Chevrolet Aveo. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Инспекторы ГИБДД проводят проверку, выясняя обстоятельства аварии. Личности участников ДТП установлены, продолжается сбор дополнительной информации.
Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и просит проявлять особую внимательность за рулем, особенно зимой.