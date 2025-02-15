Четыре человека попали в больницу после ДТП в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе

В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, 10 вечером 14 февраля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2110 и Chevrolet Aveo. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инспекторы ГИБДД проводят проверку, выясняя обстоятельства аварии. Личности участников ДТП установлены, продолжается сбор дополнительной информации.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и просит проявлять особую внимательность за рулем, особенно зимой.