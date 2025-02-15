В татарском НИИ сельского хозяйства запустят работу по селекции сои и рапса

В 2025 году татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ТатНИИСХ) начнет работу по селекции сои и рапса. Об этом сообщает «Татар-информ».

По словам руководителя ТатНИИСХ Айтугана Хазиева, институту удалось увеличить селекционную программу, а также привлечь дополнительное финансирование для расширения госзадания по селекции рапса, сои и масличного льна.

Кроме того, господин Хазиев сообщил, что в текущем году четыре сорта яровой пшеницы и один сорт ячменя института были включены в госсортоиспытания по Казахстану.

«Это впервые в истории института. Это признание качества нашей селекции. В Казахстане засушливость больше, и мы работаем по адаптивности наших сортов. Им наши сорта понравились», — сообщил Хазиев.

В России сорта, выведенные ТатНИИСХ, занимают площадь до 1,2 млн га., а в Татарстане — около 301 тыс. га. При этом 112 сортов 17 различных культур были внесены в Государственный реестр Российской Федерации, что позволяет их выращивать повсеместно.

Артём Дергунов