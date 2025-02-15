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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов

Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов. В телеграм-канале главы региона также опубликовано видео с военными кадрами.

В своем поздравлении господин Минниханов сказал, что этот праздник является данью уважения тем, кто с честью и достоинством служил Родине и защищал ее интересы в самых разных уголках мира.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества отмечается ежегодно 15 февраля. Установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

Артём Дергунов

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