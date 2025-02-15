На трассе «Камышлов-Сухой Лог» в ДТП серьезно пострадали две девушки

В Свердловской области на трассе «Камышлов-Сухой Лог» произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой серьезно пострадали две девушки 19 и 22 лет, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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Столкновение произошло около 14:00 на 28-м км дороги рядом с городом Сухой Лог. По данным ГИБДД, водитель Ford Focus, игнорируя знак «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21124. Пострадали 22-летняя водитель ВАЗ и ее 19-летняя пассажирка. Обе были госпитализированы с различными травмами. Водитель иномарки, 24-летний житель села Курьи Сухоложского района, не пострадал.

По предварительным данным, водитель Ford, имеет шесть лет стажа и восемь нарушений ПДД. Пострадавшие девушки были пристегнуты. Водитель ВАЗ, 22-летняя жительница Сухого Лога, имеет права семь месяцев и ранее не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

В отношении водителя Ford составлены материалы по ст. 12.24 и ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.